نصرالله: الوضع الدولي غادر منطقة الاستقرار وهو متّجه الى مزيد من التصعيد بالتالي عندما نتحدّث على خيارات يجب الانطلاق من اقتصاد منتج لا يعتمد على المساعدات

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