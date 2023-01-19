نصرالله: نريد رئيس جمهورية "لديه ركاب" ورئيساً "إذا نفخّوا عليه الأميركيين لا يطير من بعبدا" ولا نريد رئيساً ليمرّر فقط ست سنوات والاميركيون يتدخلون في كلّ شيء والقوى التي تعتبر نفسها سيادية تعلم وتصمت

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