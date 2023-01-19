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نصرالله: علينا بناء حساباتنا على رؤية ان هناك عدو موجود ولديه اطماع في لبنان

آخر الأخبار
2023-01-19 | 11:14
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نصرالله: علينا بناء حساباتنا على رؤية ان هناك عدو موجود ولديه اطماع في لبنان
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نصرالله: علينا بناء حساباتنا على رؤية ان هناك عدو موجود ولديه اطماع في لبنان

 
 
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