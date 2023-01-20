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الوكالة الوطنية: قطع طريق عام العبدة - عكار إحتجاجا على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي
آخر الأخبار
2023-01-20 | 05:24
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الوكالة الوطنية: قطع طريق عام العبدة - عكار إحتجاجا على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي
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