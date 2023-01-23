مؤتمر صحفي للحزب التقدمي الاشتراكي يتناول فيه الشأن التربوي: ندعو رئيس الحكومة أن يجمع الوزراء فوراً لجلسة ببند وحيد يتعلّق بقطاع التربية فقط

شهيِّب خلال مؤتمر صحافي للحزب التقدمي الاشتراكي: ألا يستحق قطاع التعليم سلفة على طريقة سلف الكهرباء الضائعة؟ وهي حكما لن تضيع في التربية فالمعلم له الحق أن يعيش بكرامة والطالب الفقير له الحق بالتعلم

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