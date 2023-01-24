الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أ.ف.ب: فرنسا أعادت الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات يحتجز فيها جهاديون في سوريا

آخر الأخبار
2023-01-24 | 00:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أ.ف.ب: فرنسا أعادت الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات يحتجز فيها جهاديون في سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أ.ف.ب: فرنسا أعادت الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات يحتجز فيها جهاديون في سوريا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

فرنسا

أعادت

الثلاثاء

امرأة

مخيمات

يحتجز

جهاديون

سوريا

LBCI التالي
فرنسا أعادت الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات يحتجز فيها جهاديون في سوريا
استمرار التظاهرات في البيرو ووزير الداخلية لا يرى نهاية لها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
منوعات
09:18

كانت تبلغ من العمر 16 عامًا عندما شُخصت بالليمفوما... إليكم قصة "البطلة" إيجيم أبريل أونوتمان (صور)

LBCI
فنّ
04:25

نورهان تتلقى هدية باهظة جداً... "سيارة موديل السنة" (فيديو)

LBCI
فنّ
04:11

نادين الراسي على سرير المرض... تفاصيل الصورة الّتي أقلقت محبّيها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
منوعات
09:18

كانت تبلغ من العمر 16 عامًا عندما شُخصت بالليمفوما... إليكم قصة "البطلة" إيجيم أبريل أونوتمان (صور)

LBCI
فنّ
04:25

نورهان تتلقى هدية باهظة جداً... "سيارة موديل السنة" (فيديو)

LBCI
فنّ
04:11

نادين الراسي على سرير المرض... تفاصيل الصورة الّتي أقلقت محبّيها

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
03:51

البيطار يحدد جلسات استجواب لزعيتر والمشنوق ودياب ويبلغهم لصقا

LBCI
فنّ
04:08

نادين نسيب نجيم تفتح النار على أحد الصحافيين: "جلجوء وخبيث ومصدّق حالك"

LBCI
فنّ
04:00

راغب علامة يشعل الانترنت: "مروان خوري ليش شايف حالك؟"

LBCI
امن وقضاء
02:45

اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

إلى متى يستمر النواب في البقاء داخل المجلس؟

LBCI
رياضة
13:57

الاتحاد اللبناني للكاراتيه ينظم بطولة لبنان لكل الفئات ما فوق الـ14 عاماً

LBCI
موضة وجمال
13:53

ابداع لبناني في قلب فرنسا حمل توقيع دار جورج حبيقة

LBCI
أخبار دولية
13:50

انهار الدينار العراقي.. فطار محافظ البنك المركزي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الأمن الغذائي في لبنان بخطر.. تجار الأزمة "بلا ضمير"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

حزب الله في ضيافة التيار الوطني الحر والبحث يطال أكثر من ملف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
06:58

البيطار يعود الى تحقيقات المرفأ

LBCI
امن وقضاء
02:09

مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف

LBCI
أخبار سياسية
13:16

لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
فنّ
05:23

مرافق ميل غيبسون يمنع ريتا حرب من التقاط صورة مع النجم العالمي (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
02:45

اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار

LBCI
امن وقضاء
13:00

"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI

LBCI
أخبار سياسية
11:15

وفيق صفا: "الممغوصون اليوم من التفاهم ما رح يكونوا مبسوطين"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة