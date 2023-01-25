مصادر من موظفي الفئة الأولى تعتبر قرار وضع الموظفين بالتصرف مزور ومنعدم الوجود اذ لم تعقد جلسة للحكومة في ٢٠٢٠/٨/١٠ وأن القرار مخالف لقانون الموظفين كما أن وضع أي موظف بالتصرف لا يُسمح به في هذه الحالة ويحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء مجتمعاً

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