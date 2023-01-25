وائل أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": كل الدول العربية بشكل عام وفي مقدّمتها المملكة العربية السعودية تريد كف الشرّ او الأذى اللفظي الذي يقوم به البعض في لبنان تجاه المملكة العربية السعودية

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