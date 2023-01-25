أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": بنية الحكم الداخلية الجيدة في لبنان ستكون أقصر الطرق لعودة المملكة والعرب الى لبنان وهناك 22 اتفاقية بين لبنان والسعودية اذاً بمجرد وجود رئيس يثق به العرب ننتقل الى مكان اقتصادي أفضل

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