أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": هناك حق مكرّس لأهالي ضحايا انفجار المرفأ أن يعرفوا الحقيقة واعتبرنا أن القضاء اللبناني لا يستطيع انهاء هذا الملف لذلك أيّدنا التحقيق الدولي وأدعو اي مسؤول ورد اسمه في التحقيق الذهاب للاستجواب وأنا مع اسقاط كلّ الحصانات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك