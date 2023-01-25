الخارجية الأمريكية: ضحايا انفجار مرفأ بيروت يستحقون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين. ونحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار مرفأ بيروت

بيونغ يانغ تفرض إغلاقًا لخمسة أيام بسبب "مرض تنفسي"... هل هو الزكام؟

بيونغ يانغ تفرض إغلاقًا لخمسة أيام بسبب "مرض تنفسي"... هل هو الزكام؟

نقيب موزعي الغاز المنزلي للـLBCI: لم يصدر بعد جدول الأسعار من قبل وزارة الطاقة وسيصدر بعد قليل والحل هو دولرة الأسعار