وليام نون : قرار عويدات مذلّة له وما فعله جعل دم من مات "برقبته" واذا القضاء اللبناني لا يستطيع الاكمال في التحقيق فليخبرنا بذلك وسننتظر تيجة اجتماع مجلس القضاء الاعلى وعلى اساسه نأخذ القرار في الخطوات المقبلة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك