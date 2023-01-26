أديب عبد المسيح: تم اليوم التعدي علينا من قبل حراس وزير العدل وتم ضرب النواب على خلفية مطالبتنا وزير العدل اخذ قرار إداري في وزارته تجاه الانقسام في القضاء ونطالب فورا بسجن كل عناصره ونطالبه بالتنحي وسنأخذ قراراً موحّداً مع النواب بهذا الشّأن

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