فرنجية من بكركي: لم أترشحّ على رئاسة الجمهورية لكي أسحب ترشيحي وعندما أشعر أن لدي عدد الاصوات التي تخولني أن أكون مرشحاً جداياً سأترشّح ولست ضدّ أن يتفّقوا على أي رئيس

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك