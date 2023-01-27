الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دكتور بام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيان نواب المعارضة من مجلس النواب: هذا الإنقلاب المستمر بضرباته المتتالية والهادف الى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت لن نرضخ له اطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة
آخر الأخبار
2023-01-27 | 07:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بيان نواب المعارضة من مجلس النواب: هذا الإنقلاب المستمر بضرباته المتتالية والهادف الى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت لن نرضخ له اطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المعارضة
النواب:
الإنقلاب
المستمر
بضرباته
المتتالية
والهادف
تكريس
بوليسي
اطلاقاً
وسنواجهه
بشتّى
السبل
الدستورية
والقانونية
السلمية
المتاحة
التالي
بيان نواب المعارضة: نستنكر التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة وندعو الى فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل
كأس إسبانيا... تعليق دمية لفينيسيوس على جسر قبل دربي مدريد
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:51
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة
اقتصاد
11:51
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة
0
آخر الأخبار
11:14
مريض في مستشفى مار يوسف بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة O-... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي 71008977
آخر الأخبار
11:14
مريض في مستشفى مار يوسف بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة O-... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي 71008977
0
أخبار لبنان
10:51
ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟
أخبار لبنان
10:51
ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟
0
أخبار لبنان
10:17
ملف المرفأ بين جعجع وشيا: للتوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية
أخبار لبنان
10:17
ملف المرفأ بين جعجع وشيا: للتوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:51
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة
اقتصاد
11:51
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة
0
آخر الأخبار
11:14
مريض في مستشفى مار يوسف بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة O-... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي 71008977
آخر الأخبار
11:14
مريض في مستشفى مار يوسف بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة O-... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي 71008977
0
أخبار لبنان
10:51
ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟
أخبار لبنان
10:51
ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟
0
أخبار لبنان
10:17
ملف المرفأ بين جعجع وشيا: للتوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية
أخبار لبنان
10:17
ملف المرفأ بين جعجع وشيا: للتوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:14
الوكالة الوطنية للاعلام: قطع طريق المنية الدولي في الاتجاهين
آخر الأخبار
08:14
الوكالة الوطنية للاعلام: قطع طريق المنية الدولي في الاتجاهين
0
منوعات
2023-01-11
بعد فراره من نافذة محكمة ألمانية... القبض على مجرم جزائري مُدان بجريمة قتل
منوعات
2023-01-11
بعد فراره من نافذة محكمة ألمانية... القبض على مجرم جزائري مُدان بجريمة قتل
0
منوعات
06:58
كأس إسبانيا... تعليق دمية لفينيسيوس على جسر قبل دربي مدريد
منوعات
06:58
كأس إسبانيا... تعليق دمية لفينيسيوس على جسر قبل دربي مدريد
0
أخبار دولية
08:42
سيول في نيوزيلندا تتسبب بحالة طوارئ وتطيح بحفلة لإلتون جون
أخبار دولية
08:42
سيول في نيوزيلندا تتسبب بحالة طوارئ وتطيح بحفلة لإلتون جون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:32
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: للاستعداد لموجة جديدة محتملة من الأوكرانيين الفارين
أخبار دولية
08:32
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: للاستعداد لموجة جديدة محتملة من الأوكرانيين الفارين
0
أخبار دولية
08:10
تصعيد أمني يشهده قطاع غزة الفلسطيني...
أخبار دولية
08:10
تصعيد أمني يشهده قطاع غزة الفلسطيني...
0
أخبار دولية
08:02
بين فرنسا والعراق زيارة رسمية وتوقيع مجموعة من الإتفاقات الإستراتيجية
أخبار دولية
08:02
بين فرنسا والعراق زيارة رسمية وتوقيع مجموعة من الإتفاقات الإستراتيجية
0
أخبار لبنان
08:00
وفد من أهالي ضحايا المرفأ زار المطران عوده والاخير أكد دعمه لقضيتهم
أخبار لبنان
08:00
وفد من أهالي ضحايا المرفأ زار المطران عوده والاخير أكد دعمه لقضيتهم
0
أخبار لبنان
07:59
قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:59
قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
07:54
ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟
أخبار لبنان
07:54
ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟
0
أخبار لبنان
07:16
بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!
أخبار لبنان
07:16
بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!
0
أخبار لبنان
05:11
وزير الدفاع: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني
أخبار لبنان
05:11
وزير الدفاع: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني
0
أخبار لبنان
04:37
حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي
أخبار لبنان
04:37
حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
09:15
إنخفاض بأسعار المحروقات
امن وقضاء
09:15
إنخفاض بأسعار المحروقات
2
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
3
امن وقضاء
03:35
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية
امن وقضاء
03:35
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية
4
أمن وقضاء
04:18
جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"
أمن وقضاء
04:18
جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"
5
فنّ
05:26
ايلي مشنتف يعلن انفصاله... نهاية علاقة دامت 10 سنوات!
فنّ
05:26
ايلي مشنتف يعلن انفصاله... نهاية علاقة دامت 10 سنوات!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
7
امن وقضاء
05:05
وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية
امن وقضاء
05:05
وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية
8
حال الطقس
01:02
سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...
حال الطقس
01:02
سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store