بيان نواب المعارضة: نستنكر التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة وندعو الى فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل

بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!

بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!

بيان نواب المعارضة من مجلس النواب: هذا الإنقلاب المستمر بضرباته المتتالية والهادف الى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت لن نرضخ له اطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة