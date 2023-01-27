الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دكتور بام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

من المحتمل أن ينعقد مجلس القضاء الاعلى الاسبوع المقبل لكن لا من أمر أكيد حتى الساعة

آخر الأخبار
2023-01-27 | 07:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
من المحتمل أن ينعقد مجلس القضاء الاعلى الاسبوع المقبل لكن لا من أمر أكيد حتى الساعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
من المحتمل أن ينعقد مجلس القضاء الاعلى الاسبوع المقبل لكن لا من أمر أكيد حتى الساعة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المحتمل

ينعقد

القضاء

الاعلى

الاسبوع

المقبل

الساعة

LBCI التالي
ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟
بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
11:51

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة

LBCI
آخر الأخبار
11:14

مريض في مستشفى مار يوسف بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة O-... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي 71008977

LBCI
أخبار لبنان
10:51

ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟

LBCI
أخبار لبنان
10:17

ملف المرفأ بين جعجع وشيا: للتوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
11:51

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة

LBCI
آخر الأخبار
11:14

مريض في مستشفى مار يوسف بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة O-... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي 71008977

LBCI
أخبار لبنان
10:51

ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟

LBCI
أخبار لبنان
10:17

ملف المرفأ بين جعجع وشيا: للتوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:14

الوكالة الوطنية للاعلام: قطع طريق المنية الدولي في الاتجاهين

LBCI
منوعات
2023-01-11

بعد فراره من نافذة محكمة ألمانية... القبض على مجرم جزائري مُدان بجريمة قتل

LBCI
منوعات
06:58

كأس إسبانيا... تعليق دمية لفينيسيوس على جسر قبل دربي مدريد

LBCI
أخبار دولية
08:42

سيول في نيوزيلندا تتسبب بحالة طوارئ وتطيح بحفلة لإلتون جون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:32

مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: للاستعداد لموجة جديدة محتملة من الأوكرانيين الفارين

LBCI
أخبار دولية
08:10

تصعيد أمني يشهده قطاع غزة الفلسطيني...

LBCI
أخبار دولية
08:02

بين فرنسا والعراق زيارة رسمية وتوقيع مجموعة من الإتفاقات الإستراتيجية

LBCI
أخبار لبنان
08:00

وفد من أهالي ضحايا المرفأ زار المطران عوده والاخير أكد دعمه لقضيتهم

LBCI
أخبار لبنان
07:59

قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
07:54

ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟

LBCI
أخبار لبنان
07:16

بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!

LBCI
أخبار لبنان
05:11

وزير الدفاع: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني

LBCI
أخبار لبنان
04:37

حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
09:15

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
02:12

اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟

LBCI
امن وقضاء
03:35

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية

LBCI
أمن وقضاء
04:18

جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"

LBCI
فنّ
05:26

ايلي مشنتف يعلن انفصاله... نهاية علاقة دامت 10 سنوات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟

LBCI
امن وقضاء
05:05

وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية

LBCI
حال الطقس
01:02

سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة