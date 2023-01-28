ابراهيم منيمنة للـLBCI: من الواضح أن هناك تدخل سياسي في قضية إنفجار المرفأ وهناك مسار سياسي ومحاولة لتعطيل القضاء

الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس

الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس

ابراهيم منيمنة للـLBCI: ما حصل بالعدلية هو نوع من انقلاب وتجسيد للتدخل السياسي الذي حذرنا منه وممكن ان يتحول الى طائفي