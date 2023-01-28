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o
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موسكو تتهم الجيش الأوكراني بالتسبب بمقتل 14 شخصًا في ضربة على مستشفى في الشرق
آخر الأخبار
2023-01-28 | 09:52
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موسكو تتهم الجيش الأوكراني بالتسبب بمقتل 14 شخصًا في ضربة على مستشفى في الشرق
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