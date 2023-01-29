احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٦ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

انفجار حافلة بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان... ومقتل 40 شخصاً

انفجار حافلة بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان... ومقتل 40 شخصاً

أ.ف.ب نقلا عن الحكومة: مقتل 40 شخصاً في حادث حافلة جنوب غرب باكستان