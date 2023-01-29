لقاء بين وزير الطاقة اللبناني ووزير الطاقة القطري تمهيدا لتوقيع اتفاقية انضمام "قطر للطاقة" الى شراكة التنقيب عن النفط

في حديقة حيوانات بريطانية...ولادة كنغر من نوع مهدد بالانقراض

في حديقة حيوانات بريطانية...ولادة كنغر من نوع مهدد بالانقراض

بوصعب غادر الى واشنطن في زيارة يتخللها لقاءات مع عدد من المسؤولين في الادارة الاميركية