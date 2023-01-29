باسيل: المنظومة مع نهاية العهد بدأت تنفّذ مخططها للإقصاء وضرب الشراكة

باسيل: على المسيحيين مسؤولية الاتفاق وأحمّل المسؤولية لمن يرفض الحوار ومن يرفض بالمطلق الاتفاق فهذا الرفض يحمله مسؤولية الفراغ

باسيل: على المسيحيين مسؤولية الاتفاق وأحمّل المسؤولية لمن يرفض الحوار ومن يرفض بالمطلق الاتفاق فهذا الرفض يحمله مسؤولية الفراغ

ميقاتي يستقبل في هذه الاثناء وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" الحكومية سعد بن شريده الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز"باتريك بويانيه والرئيس التنفيذي لشركة "إيني" للطاقة كلاوديو ديسكالزي في حضور وزير الطاقة وليد فياض