الخبير الدستوري عادل يمّين لـ"الأحد مع ماريو": البيطار اخطأ في معاودة عمله كمحقق عدلي لان الامر غير قانوني لأنه في السابق احجم عن متابعة عمله حتى صدر قرار بالرد بطلب الرد ثم في المرة الثانية احجم لسنة وشهرين عن القيام بأي عمل بفعل طلبات الرد

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