المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية لـ"الأحد مع ماريو": من اغتصب السلطة هو من اغتصب سلطة طارق البيطار لانه ما إن اتخذ اجراءات ضد وزراء ورؤساء أجهزة أمنية بدأت موجات الارتياب به وبات الجميع يريد أن يكون قاضيا على القاضي

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