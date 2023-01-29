صاغية لـ"الأحد مع ماريو": القرارات التي اتخذها عويدات انقلاب حقيقي واعتبر نفسه المحقق العدلي الذي من صلاحياته اطلاق موقوفين ورفع دعوى على القاضي الذي ادعى عليه اساسا مع مشهدية مؤازرة من الأجهزة الامنية التي انقلبت هي ايضا على العدالة

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