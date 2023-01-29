يمّين لـ"الأحد مع ماريو": أفعال عويدات والبيطار التي حصلت في الايام الماضية غير قانونية والبيطار لا يحق له الادعاء على عويدات فالقانون واضح لناحية آلية ملاحقة النائب العام التمييزي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك