كنعان بعد لجنة المال: دعونا لجنة الرقابة على المصارف ونكرر دعوة وزيري المال والاقتصاد الى جلسة الأربعاء لأنو "ما فينا نكمل هيك" ونطالب ميقاتي الايعاز لوزرائه والادارات التجاوب مع مجلس النواب

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كنعان بعد لجنة المال: حتى لا يتحول قانون استعادة التوازن "الى سمك بالبحر" و"يبلف الناس" نصارح اللبنانيين ونتعاطى بجدية لأن مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولون للقول ما هي الموجودات وماذا بقي من أموال المودعين وكيف ستعالج الأمور