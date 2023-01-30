الياس حنكش لـ"#عشرين_30": يجب عدم الخروج من المجلس حتى انتخاب رئيس للجمهورية والمؤسف أن الرئيس بري لم يدع إلى جلسة منذ أسبوعين

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