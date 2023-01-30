الياس حنكش لـ"#عشرين_30": لا شيء أهم من إعادة ترميم العدالة ففي السنوات الأخيرة لم نصل إلى العدالة في أي جريمة شهدناها وفي قضية سامية مثل قضية المرفأ الحل يكون بتحقيق دولي ومحكمة دولية

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