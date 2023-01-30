ملحم خلف لـ"#عشرين_30": بسبب إقتناعنا بدولة القانون يجب أن نتطلع إلى تحصين مستقبل وطننا وأنا أعرف أن وضع القضاء غير سليم لكننا نعول على القضاة الشجعان

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