وفد اللقاء الديمقراطي من بكركي: اذا هناك اتفاق على قائد الجيش للرئاسة سنسعى الى تعديل الدستور

وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقاء الراعي: اتفقنا مع الراعي على أن تطبيق اللامركزية الادارية توصلنا إلى بر الامان وأكدنا ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن وعلى تنفيذ الاصلاحات وتطبيق اتفاق الطائف

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