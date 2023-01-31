كرامي من بكركي: حريصون على أن يكون منصب الرئاسة منصبا وطنيا فالرئاسات هي لكل اللبنانيين وليست حكرا على أحد واتفاق الطائف هو المدخل الاساسي لحل كل الازمات

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