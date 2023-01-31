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وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي الى عين التينة

آخر الأخبار
2023-01-31 | 10:48
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وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي الى عين التينة
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وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي الى عين التينة

 
 
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