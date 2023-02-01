بعض المدارس الخاصة دخل الاضراب التحذيري ليوم واحد بدعوة من نقابة المعلمين

لقاء بين القاضيين عبود والبيطار.. ما الغاية منه؟

لقاء بين القاضيين عبود والبيطار.. ما الغاية منه؟

معلومات للـLBCI: اللقاء بين القاضيين سهيل عبود والبيطار هو لايجاد حلّ معيّن في قضية انفجار مرفأ بيروت ويأتي عشية الاجتماعات التي حصلت بين وزير العدل وعبود وبين وزير العدل وعويدات