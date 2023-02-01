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قوى الامن الداخلي تمكنت من سحب السيارات المنزلقة على طريق ضهر البيدر وتعمل على تخفيف الازدحام على طريق المديرج صوفر

آخر الأخبار
2023-02-01 | 10:48
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قوى الامن الداخلي تمكنت من سحب السيارات المنزلقة على طريق ضهر البيدر وتعمل على تخفيف الازدحام على طريق المديرج صوفر
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قوى الامن الداخلي تمكنت من سحب السيارات المنزلقة على طريق ضهر البيدر وتعمل على تخفيف الازدحام على طريق المديرج صوفر

 
 
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