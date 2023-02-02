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قائد الجيش يلتقي في هذه الأثناء سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري

آخر الأخبار
2023-02-02 | 03:54
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قائد الجيش يلتقي في هذه الأثناء سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري
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قائد الجيش يلتقي في هذه الأثناء سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري

 
 
 
 
 
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