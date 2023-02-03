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سامي الجميل خلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب اللبنانية: سلّموا البلد واللبنانيّين لحزب الله تحت شعار الحفاظ على المسيحيين ولم نشهد هجرة بقدر ما شهدنا في العهد المسيحي القويّ

آخر الأخبار
2023-02-03 | 05:25
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سامي الجميل خلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب اللبنانية: سلّموا البلد واللبنانيّين لحزب الله تحت شعار الحفاظ على المسيحيين ولم نشهد هجرة بقدر ما شهدنا في العهد المسيحي القويّ
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سامي الجميل خلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب اللبنانية: سلّموا البلد واللبنانيّين لحزب الله تحت شعار الحفاظ على المسيحيين ولم نشهد هجرة بقدر ما شهدنا في العهد المسيحي القويّ

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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سامي الجميل: لم نستطع تحقيق انسحاب الجيش السوري الا عندما توحدنا في ساحة الشهداء ولن نحافظ على لبنان الا اذا توحدنا جميعا
سامي الجميل: المعركة التي نخوضها اليوم هي معركة جميع اللبنانيين وليست فقط معركة المسيحيين ولم يهاجر المسيحيون في أي وقت مضى بقدر ما هاجروا في العهد القوي
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