سامي الجميل: المعركة التي نخوضها اليوم هي معركة جميع اللبنانيين وليست فقط معركة المسيحيين ولم يهاجر المسيحيون في أي وقت مضى بقدر ما هاجروا في العهد القوي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك