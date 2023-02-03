سامي الجميل: لم نستطع تحقيق انسحاب الجيش السوري الا عندما توحدنا في ساحة الشهداء ولن نحافظ على لبنان الا اذا توحدنا جميعا

سامي الجميل خلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب اللبنانية: سلّموا البلد واللبنانيّين لحزب الله تحت شعار الحفاظ على المسيحيين ولم نشهد هجرة بقدر ما شهدنا في العهد المسيحي القويّ

السابق