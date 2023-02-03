النائب ملحم خلف: خيارات اتخذها الحزب تقاطعت مع خيارات أهميتها استرداد الدولة والخيارات هي بتطبيق الدستور وفتح دورات متتالية لحين انتخاب رئيس جمهورية كما خيارات بارساء مفاهيم دولة القانون على كافة المستويات وسائر القضايا

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أشرف ريفي: أؤكد على انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى كما أؤكد على ثبات المعارضة في رفض الرئيس الدمية الفاقد للقرار ورفض تكرار السنوات الست العجاف التي اعادت لبنان ستين سنة الى الوراء