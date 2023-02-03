أشرف ريفي: في هذه المناسبة أعود وأقول إن واجبنا رفض كل نهج وسلوك يهدد صيغتنا المميزة ومكوناتنا التي نحترمنا جميعها دون استثناء وأولوياتنا انتخاب رئيس انقاذي سيادي اصلاحي وإقامة العدالة خاصة لشهداء المرفأ

التالي

افرام في مؤتمر الكتائب: حزب الكتائب مؤتمن على امانة مهمة جدا وأرى من خلالكم جيلين تقع عليهما مسؤولية كبيرة في تسليم الامانة والتجدد مع المحافظة على الامانة