فؤاد مخزومي خلال المؤتمر العام الـ 32 لحزب الكتائب: حزب الكتائب من أهم المساهمين في النهضة الذي نتطلع اليها برئيسه النائب سامي الجميّل

وضاح صادق: نحن وحزب الكتائب في مركب واحد وفي رحلة طويلة ستكون صعبة ونأمل ان نصل وسنصل للنهاية سويًا وما يحصل اليوم مهم جدا

وضاح صادق: نحن وحزب الكتائب في مركب واحد وفي رحلة طويلة ستكون صعبة ونأمل ان نصل وسنصل للنهاية سويًا وما يحصل اليوم مهم جدا

افرام في مؤتمر الكتائب: اعتبر اننا على مفترق كبير وعلينا ان نخلق رئاسة جمهورية سريعا وقيادة جديدة للبنان تكون مبنية على اسس الانتاجية والابداع والحداثة والقيم والا فنحن ذاهبون الى مكان اسوأ