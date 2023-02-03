فؤاد مخزومي في مؤتمر الكتائب: نأمل أن يؤدي تعاوننا المستقبلي الى تحقيق أهدافنا المشتركة في جو من الثقة المتبادلة

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افرام في مؤتمر الكتائب: اعتبر اننا على مفترق كبير وعلينا ان نخلق رئاسة جمهورية سريعا وقيادة جديدة للبنان تكون مبنية على اسس الانتاجية والابداع والحداثة والقيم والا فنحن ذاهبون الى مكان اسوأ