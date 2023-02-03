ميشال معوض في مؤتمر الكتائب: لا يمكن أن نبني لبنان في ظل جرائم من دون مجرمين وفي ظل فساد من دون فاسدين ولن نسمح بأن يعيش اللبنانيون 6 سنوات أخرى من جهنم

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك