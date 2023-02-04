جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: يا قاضي عويدات سمحت للعوف بالهروب الى أميركا وهذا دليل على تدخل السياسة الخارجية بقراراتك وندعو من لا يريد أن يتصرف كقاض أن يستقيل ونطالب أن يطبّق القانون على جميع الموقوفين وليس فقط على أهالي الضحايا

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