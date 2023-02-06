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هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية
آخر الأخبار
2023-02-05 | 20:33
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هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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