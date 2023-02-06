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التحكم المروري: تجمع للمياه على طريق الحازمية - جسر الباشا
آخر الأخبار
2023-02-06 | 00:34
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التحكم المروري: تجمع للمياه على طريق الحازمية - جسر الباشا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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