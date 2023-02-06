مسؤول أمني إسرائيلي: مقتل خمسة فلسطينيين في عملية أريحا

زَحل شير في العاقورة قطع الطريق التي تربط المنطقة بقرطبا! (فيديو)

زَحل شير في العاقورة قطع الطريق التي تربط المنطقة بقرطبا! (فيديو)

المحقق العدلي طارق البيطار أرجأ جلستي الإستماع إلى الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر إلى موعد لم يحدد بعد بسبب قرارات النيابة العامة التمييزية التي تستوجب التريث