560 قتيلًا في سوريا كاملة جراء الزلزال

مركز بحنس: هزة جديدة في تركيا بقوة 7،7 درجات شعر بها سكان لبنان..

مركز بحنس: هزة جديدة في تركيا بقوة 7،7 درجات شعر بها سكان لبنان..

حمية: لبنان على استعداد لوضع كافة ما لديه من إمكانات للتخفيف من تداعيات الزلزال على سوريا