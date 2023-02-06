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إرتفاع عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال إلى 592
آخر الأخبار
2023-02-06 | 06:43
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إرتفاع عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال إلى 592
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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